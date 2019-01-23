Ford обновил пикап Ranger для Европы

В линейку агрегатов Ford Ranger вошли дизельные «четверки» EcoBlue объемом два литра, с которыми пикап стал на девять процентов экономичнее. Двигатели с одним турбонагнетателем выдают 130 или 170 лошадиных сил (340 и 420 Нм момента), а отдача битурбомотора составляет 213 сил (500 Нм). Это на 13 сил и 30 Нм момента больше, чем у уходящего 3.2 TDCi. Агрегаты EcoBlue сочетается с 10-диапазонным «автоматом».