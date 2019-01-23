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18:08

Ford обновил пикап Ranger для Европы

Модель получила обновленную линейку двигатель

Компания Ford представила обновленный пикап Ranger для Европы. Модель получила обновленную линейку двигателей и расширенный набор электронных систем безопасности. Продажи машины начнутся с середины этого года.
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В линейку агрегатов Ford Ranger вошли дизельные «четверки» EcoBlue объемом два литра, с которыми пикап стал на девять процентов экономичнее. Двигатели с одним турбонагнетателем выдают 130 или 170 лошадиных сил (340 и 420 Нм момента), а отдача битурбомотора составляет 213 сил (500 Нм). Это на 13 сил и 30 Нм момента больше, чем у уходящего 3.2 TDCi. Агрегаты EcoBlue сочетается с 10-диапазонным «автоматом».

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Ford Ranger, доступный с одинарной, двойной и полуторной кабинами, «в базе» оснащается полным приводом, системой предотвращения столкновений с функцией определения пешеходов, «умным» ограничителем скорости. Также пикап комплектуется мультимедийным комплексом SYNC 3, точкой доступа Wi-Fi с возможностью подключения до 10 устройств, функцией удаленного управления автомобилем со смартфона.

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Внешность пикапа немного поменялась за счет установки других бамперов и решетки радиатора. В старших комплектациях стали доступны ксеноновые фары со светодиодными ДХО. Исполнение Limited отличается сиденьями с отделкой черной кожей и эксклюзивными 17-дюймовыми колесами, Wildtrak — цветом Saber Orange, затемненной решеткой радиатора и решетками вентиляционных прорезей.

Видео: Ford Europe

В 2018 году в Европе было продано 51 500 Ford Ranger, что на 15 процентов больше, чем годом ранее.

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