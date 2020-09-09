Объявлены цены на обновлённый Honda CR-V для России

Модель представлена в России в четырёх комплектациях (Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige) и с двумя вариантами бензиновых силовых агрегатов на выбор. 2,0-литровый двигатель SOHC i-VTEC развивает 150 лошадиных сил и 189 Нм крутящего момента, а 2,4-литровый DI DOHC i-VTEC – 186 сил и 244 Нм. Оба мотора сочетаются с вариатором и системой полного привода.

Для кроссовера в стандартной комплектации предусмотрены система контроля усталости водителя, электропривод складывания зеркал, обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя, климат-контроль, электронный стояночный тормоз, восемь подушек безопасности и 18-дюймовые диски.