Land Rover Discovery получил новый дизель V6

Компания Land Rover модернизировала внедорожник Discovery. У модели появился новый дизельный двигатель и дополнительные электронные системы безопасности.

Для «Диско» теперь станет доступен трехлитровый шестицилиндровый дизель с двойным наддувом, который выдает 306 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. С таким агрегатом внедорожник сможет ускоряться с нуля до ста километров в час за 7,5 секунды. Масса буксируемого груза – 3,5 тонны. Этот мотор не будет предлагаться для автомобилей, продающихся в России.

Модель также получила новую систему безопасности, которая при выходе из машины будет предупреждать водителя и пассажиров о приближающихся сзади автомобилях, велосипедах и других объектах. При их обнаружении включится световой сигнал на двери.

Кроме того, Discovery обзаведется адаптивным круиз-контролем, который сможет в пробке тормозить до полной остановки и затем снова начинать движение.

В России внедорожник сейчас предлагается с 249-сильным дизелем и 340-сильным бензиновым мотором. Цена на «Диско» начинаются от 4 миллионов рублей.