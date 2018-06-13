Компания слегка обновила внедорожник

Пульс

Land Rover Discovery получил новый дизель V6

E2f80c12e0d475f247916e1d5ac78efacb9a0929
13 июня 2018

Компания Land Rover модернизировала внедорожник Discovery. У модели появился новый дизельный двигатель и дополнительные электронные системы безопасности.

[Land Rover Discovery против Audi Q7 и «Гелика»](https://motor.ru/testdrives/singularity.htm)

Land Rover Discovery против Audi Q7 и «Гелика»

Для «Диско» теперь станет доступен трехлитровый шестицилиндровый дизель с двойным наддувом, который выдает 306 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. С таким агрегатом внедорожник сможет ускоряться с нуля до ста километров в час за 7,5 секунды. Масса буксируемого груза – 3,5 тонны. Этот мотор не будет предлагаться для автомобилей, продающихся в России.

Модель также получила новую систему безопасности, которая при выходе из машины будет предупреждать водителя и пассажиров о приближающихся сзади автомобилях, велосипедах и других объектах. При их обнаружении включится световой сигнал на двери.

Кроме того, Discovery обзаведется адаптивным круиз-контролем, который сможет в пробке тормозить до полной остановки и затем снова начинать движение.

В России внедорожник сейчас предлагается с 249-сильным дизелем и 340-сильным бензиновым мотором. Цена на «Диско» начинаются от 4 миллионов рублей.

Великий увозитель

Все, что нужно знать о новом Land Rover Discovery, в 27 фотографиях

Теги:
Land RoverDiscoveryВнедорожники
Новости по теме
19 декабря 2017
Land Rover Discovery превратился в «грузовик» без кресел и стекол