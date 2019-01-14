Обновленный Lexus RC F: больше мощности и трековая версия из карбона

Силовая установка у обеих версий одна – пятилитровый атмосферник V8 и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. На американском варианте модели агрегат сейчас выдает 473 и 527 Нм крутящего момента, однако на обновленной версии купе он станет на пять лошадиных сил и восемь Нм мощнее. В России мотор на купе RC F развивает 477 сил и 530 Нм.