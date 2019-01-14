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11:28

Обновленный Lexus RC F: больше мощности и трековая версия из карбона

В Детройте дебютировало «заряженное» купе после рестайлинга

Компания Lexus привезла на Детройтский автосалон обновленное «заряженное» купе RC F, получившее освеженную внешность и более мощный восьмицилиндровый мотор. Также у модели появилась трековая модификация, у которой многие кузовные элементы изготовлены из карбона.
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Купе после рестайлинга можно узнать по новым фарам, модернизированной решетке радиатора и более широким светодиодным фонарям. Трековая модификация – Lexus RC F Track Edition – получила карбоновые крышу, капот и заднее антикрыло, а также тормоза Brembo с карбон-керамическими тормозными механизмами.

Lexus RC F Track Edition (слева) и обычный обновленный RC F

Силовая установка у обеих версий одна – пятилитровый атмосферник V8 и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. На американском варианте модели агрегат сейчас выдает 473 и 527 Нм крутящего момента, однако на обновленной версии купе он станет на пять лошадиных сил и восемь Нм мощнее. В России мотор на купе RC F развивает 477 сил и 530 Нм.

Также была чуть доработана коробка передач – изменено передаточное число главной передачи (3.13 против 2.93).

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Кроме того, у «заряженного» купе появился специальный режим лонч-контроля, который активируется отдельной кнопкой на центральной консоли. С нуля до 96 километров в час такая машина набирает на две десятых секунды быстрее предшественника – за 4,2 секунды (трековый вариант за 3,96 секунды). Максимальная скорость – 270 километров в час.

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Lexus RC F Track Edition

Модель также стала легче предшественника. У обычного RC F появился более компактный компрессор кондиционера, используются полые полуоси, изменился впускной коллектор, а некоторые детали подвески стали алюминиевыми. У трековой модификации, помимо карбоновых деталей кузова, установлен титановый глушитель и патрубки, а также легкие 19-дюймовые колеса BBS. Такая машина легче предыдущего RC F на 80 килограммов, но все равно весит около 1,7 тонны.

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Выпуск обновленных купе начнется во втором квартале этого года. Цены пока не сообщаются. Дорестайлинговый RC F стоит в США от 64,7 тысячи долларов (около 4.3 миллиона рублей по текущему курсу).

В России эта модель оценивается в 6,48 миллиона рублей.

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