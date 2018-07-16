Рестайлинговый кроссовер раскроют в конце июля

Пульс

Компания Porsche показала испытания обновленного «Макана»

2e00259822aa7e0b47b2325c6e51ef1466517dc0
16 июля 2018

Компания Porsche опубликовала видеотизер обновленного кроссовера Macan. В ролике показаны испытания прототипов в Южной Африке – в условиях бездорожья, на асфальтовых и гравийных дорогах, а также на высоте 3400 метров над уровнем моря в Лесото.

[Тест-драйв 440-сильного Porsche Macan Turbo Performance Pack](https://motor.ru/testdrives/macanpp.htm)

Тест-драйв 440-сильного Porsche Macan Turbo Performance Pack

Информации о рестайлинге «Макана» пока не очень много. Ожидается, что автомобилю слегка «подтянут» внешность, добавят новую панель приборов и мультимедийную систему с увеличенным дисплеем в духе нового «Кайенна» и «Панамеры». Также в конструкции машины увеличится количество используемого алюминия.

Кроме того, двигатели обновленного «Макана» станут мощнее. Предполагается, что отдача базового варианта возрастет с 252 до примерно 300 лошадиных сил, а в модификации S – с 340 до 360 сил. Вариант Turbo сделают мощнее на 40 сил, форсировав 3,6-литровую «шестерку» до 440 сил.

Дизельного двигателя и гибридной силовой установки у модели не будет. Гибрид, вероятно, появится только у машины следующего поколения.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Премьера модели состоится в конце этого месяца. Первыми обновленный «Макан», как ожидается, получат китайцы.

Забег на ходулях

Девять самых мощных компактных кроссоверов

Теги:
PorscheMacanКроссоверы
Новости по теме
27 декабря 2017
Кроссоверы Macan одели в культовые гоночные ливреи Porsche
5 декабря 2016
Почти половина покупателей Porsche Macan выбрала версию с «турбочетверкой»
1 сентября 2016
Компания Porsche представила самый мощный и быстрый Macan