Компания Porsche улучшила кроссовер Macan

Компания Porsche представила обновленный кроссовер Macan. Презентация автомобиля состоялась на специальном мероприятии в Шанхае.

«Макан» после рестайлинга от предшественника можно отличить по новым светодиодным фарам головного света и фонарям с «трехмерной» LED-полосой, протянувшейся через всю крышку багажника. Такой же элементы сейчас используется на «Кайенне» и «Панамере». Вся светодиодная оптика теперь входит в базовое оснащение.

Самое заметное изменение в салоне – новая мультимедийная система с 11-дюймовым экраном (ранее он был семидюймовым), голосовым управлением и доступом к облачному сервису для сбора данных о траффике от других автомобилей. Также изменились дефлекторы системы вентиляции, появился руль в стиле 911-го с интегрированным переключателем режимов движения и система ионизации воздуха для климат-контроля.

Помимо этого, для «Макана» доработали подвеску (что именно изменилось, пока не уточняется), добавили другие шины, обеспечивающие более высокую поперечную динамику, и линейку новых 20- и 21-дюймовых дисков.

О гамме моторов компания пока не говорит. Ранее предполагалось, что двигатели кроссовера станут мощнее: мощность базового возрастет с 252 до 300 лошадиных сил, в модификации S – с 340 до 360 сил, Turbo сделают мощнее на 40 сил, форсировав до 440 сил.

В Porsche уточнили, что показанная в Шанхае машина будет доступна только в Китае. Об обновленных версиях «Макана» для других рынков, компания планирует объявить позднее.