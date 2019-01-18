Ford Mondeo обновился: 8-ступенчатый «автомат», новые дизели и шайба коробки передач

В плане дизайна изменения минимальны, однако теперь одну версию от другой можно легко отличить по решетке радиатора. Так, горизонтальные хромированные планки будут у машин в версии Titanium, оформление в черном цвете – у оспортивленных вариантов ST-Line, а серебристые «галочки» на решетке, напоминающие букву «V» – у самых дорогих и роскошных автомобилей Vignale.

Кроме того, «Мондео» получил модернизированные бамперы с иными секциями противотуманных фар, а также новые фонари, которые теперь соединены хромированной полосой.