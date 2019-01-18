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11:31

UAZ Patriot получил новый набор опций

Компания изменила оснащение некоторых комплектаций модели

Ульяновский автозавод изменил оснащение внедорожника Patriot. Модели добавили новые опции, которые станут доступны с февраля.
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Теперь для базового варианта «Классик» можно заказать дополнительный отопитель салона, мультимедийную систему с навигацией и противотуманные фары, которые раньше были доступны только для дорогих модификаций.

В версии «Оптимум», которая «в базе» оснащается кондиционером, теперь можно заказать климат-контроль и атермальные стекла. Передний парктроник и камера заднего вида, до этого доступные только для топовой комплектации «Максимум», с февраля появятся в специальном пакете опций для версии «Престиж».

Предыдущее масштабное обновление UAZ Patriot пережил прошлой осенью. Внедорожник получил двигатель ЗМЗ Про, выдающий 150 сил и 235 Нм крутящего момента, новый передний мост с поворотными кулаками открытого типа и более жесткую рулевую трапецию.

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Кроме того, Patriot укомплектован системой контроля тягового усилия, внедорожным режимом работы управляющей электроники и задним дифференциалом с электронной блокировкой.

Цены на модель начинаются от 746 500 рублей.

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