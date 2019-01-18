UAZ Patriot получил новый набор опций

Теперь для базового варианта «Классик» можно заказать дополнительный отопитель салона, мультимедийную систему с навигацией и противотуманные фары, которые раньше были доступны только для дорогих модификаций.
В версии «Оптимум», которая «в базе» оснащается кондиционером, теперь можно заказать климат-контроль и атермальные стекла. Передний парктроник и камера заднего вида, до этого доступные только для топовой комплектации «Максимум», с февраля появятся в специальном пакете опций для версии «Престиж».
Предыдущее масштабное обновление UAZ Patriot пережил прошлой осенью. Внедорожник получил двигатель ЗМЗ Про, выдающий 150 сил и 235 Нм крутящего момента, новый передний мост с поворотными кулаками открытого типа и более жесткую рулевую трапецию.
Кроме того, Patriot укомплектован системой контроля тягового усилия, внедорожным режимом работы управляющей электроники и задним дифференциалом с электронной блокировкой.
Цены на модель начинаются от 746 500 рублей.