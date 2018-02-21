Минивэн Toyota Alphard после обновления подорожал на 800 тысяч рублей

Компания Toyota начала продавать в России обновленный минивэн Alphard. Цены на семиместную модель начинаются от 4 396 000 рублей – на 818 тысяч рублей дороже дорестайлингового автомобиля.

Обновленный минивэн дебютировал в конце декабря прошлого года. У автомобиля изменился дизайн решетки радиатора, которая стала еще массивнее, появились другие фары головного света и LED задние фонари (это первая «Тойота» в России с полностью светодиодной оптикой), а также собственная эмблема модели на решетке радиатора – «Альфа». В Японии такой логотип ставят с момента появления машины на рынке, однако на нашем рынке до этого момента использовался значок «Тойоты».

Минивэн оснащается модернизированной «шестеркой» объемом 3,5 литра, который теперь работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а с шестидиапазонной трансмиссией, как раньше. Мощность агрегата увеличилась с 275 до 300 лошадиных сил (максимальный крутящий момент возрос с 340 до 361 Нм).

Для обновленной модели в «Тойоте» расширили базовую комплектацию «Престиж». В ее оснащение входит отделка салона кожей, трехзонный климат-контроль, электропривод боковых дверей, вентиляция передних кресел, два люка в крыше, камера заднего вида, обогрев сидений первого и второго рядов.

Версия «Люкс» с более богатым оснащением обойдется в 4 664 000 рублей, а топовый вариант Executive Lounge – в 4 750 000 рублей.

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