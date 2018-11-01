Nissan обновил Terrano для России

Комплектации изменились не сильно. Например, в базовой версии Comfort теперь та же обивка кресел тканью «Карита», что и в более дорогом варианте Elegance, а для самого «Элеганса» теперь предусмотрены легкосплавные, а не стальные колесные диски.

В версии Elegance Plus появилась мультимедийная система с семидюймовым дисплеем, навигацией и камерой заднего вида. Такая была раньше только у топового исполнения Tekna.

Помимо этого, в гамму цветов был добавлен коричневый металлик.