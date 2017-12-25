У модели появился доработанный двигатель V6

Пульс

Минивэн Toyota Alphard обновился и стал еще агрессивнее

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25 декабря 2017

Компания Toyota представила обновленный минивэн Alphard. У модели изменился дизайн, который стал еще агрессивнее, появился модернизированный шестицилиндровый двигатель и новые электронные помощники водителю.

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От дорестайлингового автомобиля новинку можно отличить по другой решетке радиатора, которая стала еще массивнее и теперь проходит почти до самой нижней кромки бампера, и «раздвоенным» светодиодным фарам головного света.

В салоне поменялась приборная панель, появились новые материалы отделки и доработанные кресла, которые теперь облегчают посадку-высадку пассажиров и погрузку длинномеров.

Минивэн в базовом оснащении получит комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense второго поколения. В его состав входят системы предупреждения фронтальных столкновений с возможностью распознавания пешеходов и велосипедистов, считывания дорожных знаков, поддержания рядности движения.

«Альфард» будет предлагаться с доработанным 3,5-литровым мотором V6, который теперь работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а с шестидиапазонной трансмиссией, как ранее. Двигатель (его отдача не называется) получил непосредственный впрыск и стал экономичнее.

Модель доступна со 180-сильноый «четверкой» 2.5 и вариатором, а также с гибридной силовой установкой и полным приводом.

Цены на новинку в Японии начинаются от 3 354 480 иен (около 1,7 миллиона рублей по текущему курсу). В России дорестайлинговый вариант стоит от 3,5 миллиона рублей.

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