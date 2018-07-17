Изображения модели после рестайлинга слили в Сеть

Пульс

Обновленное спорткупе Audi TTS: первые фотографии

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17 июля 2018

В Сети появились первые фотографии обновленного спорткупе Audi TTS. Изображения опубликованы в Инстаграме пользователем tts_freunde.de.

[Тест-драйв самой доступной модели Audi, выезжающей из четырех секунд](https://motor.ru/testdrives/ttrs.htm)

Тест-драйв самой доступной модели Audi, выезжающей из четырех секунд

Рестайлинговый автомобиль можно отличить по переднему бамперу в стиле топового Audi TT RS – с массивными вертикальными воздухозаборниками и серебристой окантовкой.

Также изменилась решетка радиатора, на порогах появились серебристые накладки, а сзади – небольшие вентиляционные отверстия под фонарями. Помимо этого, подверглись доработкам задний бампер и диффузор.

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Об изменениях в технической начинке модели пока ничего не сообщается. Сейчас Audi TTS комплектуется двухлитровым турбомотором мощностью 310 сил, который позволяет машине набирать первую «сотню» за 4,9 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.

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В России доступен обычный TT с 230-сильным мотором и 400-сильный вариант TT RS. Первый стоит от 2,7 миллиона рублей, второй – от 4,96 миллиона рублей.

Спорткупе, которые выглядят лучше, чем едут

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Фото tts_freunde.de
Теги:
AudiTTS
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