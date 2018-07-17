Обновленное спорткупе Audi TTS: первые фотографии

В Сети появились первые фотографии обновленного спорткупе Audi TTS. Изображения опубликованы в Инстаграме пользователем tts_freunde.de.

Рестайлинговый автомобиль можно отличить по переднему бамперу в стиле топового Audi TT RS – с массивными вертикальными воздухозаборниками и серебристой окантовкой.

Также изменилась решетка радиатора, на порогах появились серебристые накладки, а сзади – небольшие вентиляционные отверстия под фонарями. Помимо этого, подверглись доработкам задний бампер и диффузор.

Об изменениях в технической начинке модели пока ничего не сообщается. Сейчас Audi TTS комплектуется двухлитровым турбомотором мощностью 310 сил, который позволяет машине набирать первую «сотню» за 4,9 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.

В России доступен обычный TT с 230-сильным мотором и 400-сильный вариант TT RS. Первый стоит от 2,7 миллиона рублей, второй – от 4,96 миллиона рублей.