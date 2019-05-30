В России открыт прием заказов на обновленный Jaguar XE

Уже в базе обновленный Jaguar XE оснащен сиденьями с кожаной обивкой и электрорегулировками, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида, а также 18-дюймовыми колесами. За доплату можно получить медиакомплекс Touch Pro Duo от электрического I-Pace и систему Smart Setting, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически настраивает кресла, зеркала и меняет настройки климатической установки.