Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:40

Видео: Lamborghini Urus дрифтит по пляжу

Итальянский производитель продолжает рассказывать о внедорожных ездовых режимах

Компания Lamborghini продолжает демонстрировать возможности своего первого кроссовера и выпускает ролик, посвященный селектору режимов движения ANIMA и одному из внедорожных профилей Sabbia (песчаный). В видео Urus ездит боком по пляжу.
Загрузка...

Чтобы улучшить внедорожные характеристики Lamborghini Urus, его можно заказать с пакетом Off-Road. В состав опционального набора включены бамперы со стальными усилителями, пластины из нержавейки для защиты компонентов подвески и трансмиссии, а также два новых ездовых профиля: песчаный Sabbia и грунтовый Terra. Максимальный дорожный просвет «Уруса» с пакетом Off-Road составляет 248 миллиметров.

Загрузка...

При этом руководство Lamborghini задумывается о расширении линейки внедорожников и выпуске «духовного наследника» легендарного LM002. В отличие от Urus эта модель будет больше приспособлена для передвижения по труднопроходимой местности и по своим характеристикам приблизится к Jeep Wrangler.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...