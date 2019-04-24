Видео: Lamborghini Urus дрифтит по пляжу

Чтобы улучшить внедорожные характеристики Lamborghini Urus, его можно заказать с пакетом Off-Road. В состав опционального набора включены бамперы со стальными усилителями, пластины из нержавейки для защиты компонентов подвески и трансмиссии, а также два новых ездовых профиля: песчаный Sabbia и грунтовый Terra. Максимальный дорожный просвет «Уруса» с пакетом Off-Road составляет 248 миллиметров.