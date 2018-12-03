Видео: Lamborghini Urus против Tesla Model X P100D

Кроссовер Lamborghini оснащен 4,0-литровой «битурбовосьмеркой», отдача которой составляет 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Паспортное время разгона до «сотни» — 3,6 секунды, хотя независимые замеры показали, что Urus может достигнуть 100 километров в час уже через 3,2 секунды. Максимальная скорость кроссовера зафиксирована на 305 километрах в час.