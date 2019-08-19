Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:04

В США на заправке появился бензин по 5 рублей за литр

На одной из АЗС в Калифорнии можно было заправиться по ценам 1959 года

© twitter.com/pfinck
Необычную рекламную акцию провели в городе Санта-Моника (Калифорния, США). Тридцать компаний поддержали сервис Amazon в продвижении сериала «Удивительная миссис Мейзел» и установили цены на товары и услуги на уровне 1959 года.

В течение суток галлон (3,79 литра) топлива стоил всего 30 центов, в десять раз меньше среднерыночной цены в Калифорнии (3,7 доллара). В пересчете на российскую валюту литр бензина стоил всего 5 рублей 28 копеек.

Новость о рекламной акции мгновенно разлетелась по социальным сетям и привела к огромной пробке на подъезде к АЗС. В работу заправки пришлось вмешаться полиции, а Amazon был вынужден ограничить количество одновременно заправляемых автомобилей в угоду безопасности.

Помимо АЗС, в рекламной акции участвовали продовольственные магазины, кафе, кинотеатры и отель. Например, билет в кино можно было приобрести за 51 цент, а ночь в четырехзвездочной гостинице Hollywood Roosevelt обошлась бы всего в 40 долларов при обычных ценах в 300 долларов.

Источник: Twitter.com