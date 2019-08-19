В США на заправке появился бензин по 5 рублей за литр

В течение суток галлон (3,79 литра) топлива стоил всего 30 центов, в десять раз меньше среднерыночной цены в Калифорнии (3,7 доллара). В пересчете на российскую валюту литр бензина стоил всего 5 рублей 28 копеек.

Новость о рекламной акции мгновенно разлетелась по социальным сетям и привела к огромной пробке на подъезде к АЗС. В работу заправки пришлось вмешаться полиции, а Amazon был вынужден ограничить количество одновременно заправляемых автомобилей в угоду безопасности.