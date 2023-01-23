Сколько россияне тратят на покупку подержанных автомобилей

За последние четыре года сумма покупки автомобиля с пробегом значительно увеличилась: если в 2019-м в бюджет до полумиллиона рублей укладывались три четверти автомобилистов (73 процента), то в 2020-м таких покупателей было уже 70 процентов, в 2021-м – 64 процента, а в 2022-ом – 57 процентов.

Больше всего средств на покупку подержанной машины готовы тратить жители мегаполисов, Москвы и Санкт-Петербурга. Так, более 18 процентов москвичей и 12 процентов петербуржцев купили автомобили стоимостью свыше двух миллионов рублей.