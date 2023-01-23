Сколько россияне тратят на покупку подержанных автомобилей

Сколько россияне тратят на покупку подержанных автомобилейПочти каждый второй автомобилист выбирал машину с пробегом не дороже полумиллиона рублей
Согласно статистике Drom.ru, в 2022 году наибольшей популярностью на вторичном рынке пользовались автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей – на этот ценовой сегмент пришлось 57 процентов всех сделок. Каждый четвертый россиянин (27 процентов) выбирал машину стоимостью от 500 тысячи до 1,5 миллиона рублей, и только 12 процентов покупателей интересовались покупкой автомобиля стоимостью от одного до двух миллионов. Из отчета следует, что машины дороже двух миллионов рублей покупали лишь четыре процента россиян.
За последние четыре года сумма покупки автомобиля с пробегом значительно увеличилась: если в 2019-м в бюджет до полумиллиона рублей укладывались три четверти автомобилистов (73 процента), то в 2020-м таких покупателей было уже 70 процентов, в 2021-м – 64 процента, а в 2022-ом – 57 процентов.
Больше всего средств на покупку подержанной машины готовы тратить жители мегаполисов, Москвы и Санкт-Петербурга. Так, более 18 процентов москвичей и 12 процентов петербуржцев купили автомобили стоимостью свыше двух миллионов рублей.
Самые же скромные траты были зафиксированы у жителей Республики Алтай, а также Курганской и Воронежской областей. В этих регионах около 70 процентов покупателей сделали выбор в пользу машины стоимостью до 500 тысяч рублей.
Что до новых автомобилей, то, по информации «Автостата», по итогам восьми месяцев 2022 года средневзвешенная цена машины увеличилась на 22 процента по сравнению с тем же периодом 2021-го, до 2 290 000 рублей. Если же сравнивать цены на новые автомобили за прошлый год и 2014-й, то они в среднем выросли на 129 процентов.