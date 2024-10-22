Третий месяц подряд россияне покупают более полумиллиона машин с пробегом

В сентябре вторичный авторынок вырос на 3,9 процента по сравнению с тем же месяцем 2023 года

В России третий месяц подряд перепродают по полмиллиона автомобилей. По данным «Автостата», в сентябре 2024 года было продано 529,4 тысячи машин с пробегом, что на 5,5 процента меньше, чем в августе, но на 3,9 процента превосходит прошлогодний результат за тот же месяц. При этом с марта по май 2024-го объем вторичного авторынка тоже превышал отметку в полмиллиона штук, и лишь в июне опустился чуть ниже, до 499,6 тысячи штук.