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Опубликовано 07 октября 2024, 20:27
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Перечислены 10 самых надежных китайских автомобилей с пробегом в России

Эксперты советуют учитывать несколько факторов при покупке машины из Поднебесной
Дилеры назвали топ-10 самых надежных подержанных китайских автомобилей на российском рынке. Рейтинг, опубликованный изданием «Газета.Ru», составили специалисты компании «Автодом». По мнению специалистов, на отечественном рынке присутствует достаточное количество моделей из КНР, которые в течение нескольких лет сохраняют большой процент остаточной стоимости.
Перечислены 10 самых надежных китайских автомобилей с пробегом в России
© Changan
Анастасия Мельник

По мнению дилеров, понятие надежности автомобилей напрямую связано с его остаточной стоимостью после трех лет эксплуатации. Согласно статистике, самой надежной китайской моделью является седан Kaiyi e5, который спустя три года сохранит до 90 процентов от первоначальной цены. Следом с показателем 89 процентов расположился кроссовер Omoda С5. Замкнул тройку лидеров Changan Uni-K, который через три года сохранит до 87 процентов остаточной стоимости.

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Также в рейтинге самых надежных китайских машин оказались Changan Uni-V, CS35 и CS35 Plus, GAC GS8, JAC J7, а также Geely Atlas Pro и Haval Jolion. При покупке автомобилей из Поднебесной специалисты советуют обращать внимание на уровень популярности бренда в стране, количество дилерских центров, а также стоимость запчастей.

В середине сентября эксперт назвал самый надежный кроссовер на российском рынке стоимостью до 1,6 миллиона рублей. Средний пробег данного автомобиля превышает 350 000 километров.