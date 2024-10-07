Перечислены 10 самых надежных китайских автомобилей с пробегом в России

Перечислены 10 самых надежных китайских автомобилей с пробегом в РоссииЭксперты советуют учитывать несколько факторов при покупке машины из Поднебесной
По мнению дилеров, понятие надежности автомобилей напрямую связано с его остаточной стоимостью после трех лет эксплуатации. Согласно статистике, самой надежной китайской моделью является седан Kaiyi e5, который спустя три года сохранит до 90 процентов от первоначальной цены. Следом с показателем 89 процентов расположился кроссовер Omoda С5. Замкнул тройку лидеров Changan Uni-K, который через три года сохранит до 87 процентов остаточной стоимости.
Также в рейтинге самых надежных китайских машин оказались Changan Uni-V, CS35 и CS35 Plus, GAC GS8, JAC J7, а также Geely Atlas Pro и Haval Jolion. При покупке автомобилей из Поднебесной специалисты советуют обращать внимание на уровень популярности бренда в стране, количество дилерских центров, а также стоимость запчастей.
В середине сентября эксперт назвал самый надежный кроссовер на российском рынке стоимостью до 1,6 миллиона рублей. Средний пробег данного автомобиля превышает 350 000 километров.