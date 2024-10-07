Перечислены 10 самых надежных китайских автомобилей с пробегом в России

По мнению дилеров, понятие надежности автомобилей напрямую связано с его остаточной стоимостью после трех лет эксплуатации. Согласно статистике, самой надежной китайской моделью является седан Kaiyi e5, который спустя три года сохранит до 90 процентов от первоначальной цены. Следом с показателем 89 процентов расположился кроссовер Omoda С5. Замкнул тройку лидеров Changan Uni-K, который через три года сохранит до 87 процентов остаточной стоимости.