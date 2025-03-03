Цены на подержанные автомобили в России рекордно упали за последний год

Ранее эксперты подсчитали, что средняя цена новых автомобилей в России выросла на 5,7 процента и достигла 3,94 миллиона рублей в январе 2025 года. Это на 212 тысяч рублей больше, чем в декабре 2024 года. Однако в некоторых регионах наблюдается обратная тенденция, например в Красноярском крае новые автомобили подешевели на 10 процентов, до 2,54 миллиона рублей.