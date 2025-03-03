Цены на подержанные автомобили в России рекордно упали за последний год

Цены на подержанные автомобили в России рекордно упали за последний годЭксперты отмечают значительное снижение стоимости популярных моделей Toyota и BMW
В России средняя стоимость автомобилей с пробегом продемонстрировала существенное снижение по сравнению с прошлым годом. Особенно заметное падение цен наблюдается у таких моделей, как Toyota Vista, где снижение составило 45 процентов, Hyundai Sonata — 24 процента, BMW X5 — 22 процента и Hyundai Elantra — 20 процентов.
Анализ возрастной структуры автопарка показывает, что средний возраст легковых автомобилей в России достиг 15,5 года. При этом отечественные автомобили оказались самыми возрастными — 18,7 года, за ними следуют японские машины со средним возрастом 17,1 года, а американские автомобили в среднем эксплуатируются 15,4 года. Самый молодой автопарк у китайских производителей — чуть меньше пяти лет.
Ранее эксперты подсчитали, что средняя цена новых автомобилей в России выросла на 5,7 процента и достигла 3,94 миллиона рублей в январе 2025 года. Это на 212 тысяч рублей больше, чем в декабре 2024 года. Однако в некоторых регионах наблюдается обратная тенденция, например в Красноярском крае новые автомобили подешевели на 10 процентов, до 2,54 миллиона рублей.