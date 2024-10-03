Перечислены бюджетные седаны с пробегом, которые не стоит покупать

Перечислены бюджетные седаны с пробегом, которые не стоит покупатьВ антирейтинг попали пять моделей, представленных на вторичном рынке
На первое место антирейтинга эксперт поставил Lifan Solano. При сравнительно низкой цене (200−700 тысяч рублей) у этой модели есть ряд серьезных недостатков. Это, во-первых, качество сборки, окраски и комплектующих. Кузов Solano быстро ржавеет, особенно нижние части дверей, крылья, арки и лонжероны. Кроме того, у автомобиля слабая электропроводка — контакты окисляются, а провода рассыхаются. Несмотря на достаточно надежный двигатель, частые проблемы с коробкой передач сводят этот плюс на нет.
Второй китайский автомобиль в списке — это Geely MK, построенный на базе Toyota Vios. У этого автомобиля часто перегревается мотор, прогорают прокладки головки блока цилиндров, после 70 тысяч может начать шуметь коробка передач, после 90 тысяч — выйти из строя сцепление, а после 150 тысяч увеличится расход масла. По словам Антюфьева, стойки переднего стабилизатора могут потребовать замены уже через 20−30 тысяч километров, а амортизаторы начинают течь или стучать после 30−60 тысяч километров. Как и у других «китайцев» тех лет, кузов MK ржавеет.
За ржавчину в антирейтинг попала и Daewoo Nexia: эта модель отличается очень низкой коррозионной стойкостью, которая усугубляется некачественным лакокрасочным покрытием. У «бюджетника» гниют колесные арки, задние двери, появляются сколы на передней части кузова и дверях. Из частых проблем, с которыми могут столкнуться владельцы Nexia, эксперт также называет выход из строя датчиков и распределителя зажигания.
Из «европейцев» в список попал Citroen C5. У этой модели богатое оснащение по сравнению с автомобилями той же ценовой категории, кроме того, он выгодно отличается дизайном. Однако проблемы есть и у него: ресурс двигателя составляет 200 тысяч километров до капитального ремонта, а турбину и ГРМ, скорее всего, придется менять еще раньше. Электрика чувствительна к влаге, из-за чего электронные блоки могут выйти из строя. Ко всему прочему, запчасти на европейский автомобиль найти непросто, особенно кузовные детали.
Наконец, пятая модель в антирейтинге — Datsun on-DO, который производился в России на мощностях АвтоВАЗа и представлял собой технического «клона» Lada Granta. Его лакокрасочное покрытие не отличается стойкостью, что приводит к быстрому появлению ржавчины на кузове. Владельцы жалуются на нестабильное качество сборки, ресурс комплектующих, выходящие из строя ступичные подшипники, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг. Помимо этого, у автомобиля слабые кронштейны, которыми крепятся продольные растяжки подвески.
«При выборе бюджетного автомобиля с пробегом важно не только ориентироваться на цену, но и тщательно изучать историю конкретного экземпляра, проводить диагностику и учитывать стоимость потенциального ремонта, — подытожил Антюфьев. — Часто более разумным решением может быть выбор менее престижной, но более надежной модели от проверенных производителей».