Перечислены бюджетные седаны с пробегом, которые не стоит покупать

Из «европейцев» в список попал Citroen C5. У этой модели богатое оснащение по сравнению с автомобилями той же ценовой категории, кроме того, он выгодно отличается дизайном. Однако проблемы есть и у него: ресурс двигателя составляет 200 тысяч километров до капитального ремонта, а турбину и ГРМ, скорее всего, придется менять еще раньше. Электрика чувствительна к влаге, из-за чего электронные блоки могут выйти из строя. Ко всему прочему, запчасти на европейский автомобиль найти непросто, особенно кузовные детали.

Наконец, пятая модель в антирейтинге — Datsun on-DO, который производился в России на мощностях АвтоВАЗа и представлял собой технического «клона» Lada Granta. Его лакокрасочное покрытие не отличается стойкостью, что приводит к быстрому появлению ржавчины на кузове. Владельцы жалуются на нестабильное качество сборки, ресурс комплектующих, выходящие из строя ступичные подшипники, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг. Помимо этого, у автомобиля слабые кронштейны, которыми крепятся продольные растяжки подвески.