«Копейка» по цене Skoda Octavia: сколько бы сегодня стоили советские автомобили

Для того чтобы корректно перевести советские деньги на современные, журналисты взяли за основу прожиточный минимум в период с 1965 по 1975 годы и сравнили его с современным. Тогда он составлял 40 рублей. Сегодня же этот показатель равен 11 185 рублям. Получается, что один советский рубль равняется примерно 279,6 современным рублям.
При таком раскладе можно примерно представить, сколько могли бы сегодня стоить советские автомобили. Например, «Копейка» в 1975 году стоила 5620 рублей. Если умножить это число на 279,6 рублей, получается, что в 2020 году такая машина обошлась бы в 1 571 352 рублей. Примерно столько стоит Skoda Octavia или Renault Arkana в топовых комплектациях.
«Ушастый» Запорожец стоил ощутимо меньше — в последний год производства (1972-й) этот автомобиль можно было купить за 3000 рублей. Сейчас такая машина бы стоила 830 700 рублей. Сегодня за такие деньги можно купить, например, Lada Vesta в средней комплектации.
«Москвич» в 1975 году стоил немного дешевле «Копейки» — 4936 рублей или 1 380 105 рублей. Сейчас за эту сумму можно купить топовую модификацию Hyundai Creta или Toyota Corolla в средней комплектации.
ГАЗ-21 в 1970 году стоил 8500 рублей или 2 376 600 рублей по современному курсу. Сегодня она могла бы составить конкуренцию моделям бизнес-класс Toyota Camry и Skoda Superb.
Внедорожник УАЗ-469 в 1975 году можно было купить за 7000 рублей. Сегодня он бы обошелся в 1 957 200 рублей — как полноприводная Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan.