«Копейка» по цене Skoda Octavia: сколько бы сегодня стоили советские автомобили

Для того чтобы корректно перевести советские деньги на современные, журналисты взяли за основу прожиточный минимум в период с 1965 по 1975 годы и сравнили его с современным. Тогда он составлял 40 рублей. Сегодня же этот показатель равен 11 185 рублям. Получается, что один советский рубль равняется примерно 279,6 современным рублям.

При таком раскладе можно примерно представить, сколько могли бы сегодня стоить советские автомобили. Например, «Копейка» в 1975 году стоила 5620 рублей. Если умножить это число на 279,6 рублей, получается, что в 2020 году такая машина обошлась бы в 1 571 352 рублей. Примерно столько стоит Skoda Octavia или Renault Arkana в топовых комплектациях.