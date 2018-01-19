В список оснащения машины входит 40-дюймовый телевизор

Пульс

Пикап Ford переделали в брутальный сверхроскошный внедорожник

914a7262276b107732e5d6437b615fb11c35d993
19 января 2018

Калифорнийская компания U.S. Specialty Vehicles (USSV), специализирующаяся на доработке внедорожников, представила роскошную модификацию своей модели Rhino GX – Executive. Она построена базе тяжелого пикапа Ford F-450 и оснащена вторым рядом сидений, оборудованным капитанскими креслами и 40-дюймовым телевизором.

Сиденья, оснащенные подставкой для ног, разделены подлокотником, на котором установлена сенсорная панель. Она предназначена для управления мультимедийными функциями машины. Дополнительно Rhino GX Executive можно укомплектовать панорамной крышей и системой спутникового телевидения. Задний ряд кресел отделен от переднего перегородкой – пассажиры могут общаться с водителем через интерком.

1/2
2/2

Для внедорожника доступны две силовые установки: 6,7-литровый турбодизель V8 и бензиновый двигатель V10 объемом 6,8 литра. Оба агрегата сочетаются с пятидиапазонным «автоматом».

1/4
2/4
3/4
4/4

В оснащение Rhino GX Executive входят 20-дюймовые колесные диски с 38-дюймовой внедорожной резиной, задняя гидравлическая подвеска и модернизированные стабилизаторы поперечной устойчивости.

В прошлом году компания Earthroamer представила жилой автофургон, построенный на базе полноприводного грузовика Ford F-750. Машину оснастили жилым модулем с полноценной кухней, ванной комнатой, душевой, а также стиральной машиной, сушилкой и полом с подогревом.

12 спецмашин полиции

Исключительные автомобили для исключительных нужд

Теги:
Внедорожники
Новости по теме
3 ноября 2017
Грузовик Ford превратили во внедорожный дом на колесах