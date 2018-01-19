Пикап Ford переделали в брутальный сверхроскошный внедорожник

Калифорнийская компания U.S. Specialty Vehicles (USSV), специализирующаяся на доработке внедорожников, представила роскошную модификацию своей модели Rhino GX – Executive. Она построена базе тяжелого пикапа Ford F-450 и оснащена вторым рядом сидений, оборудованным капитанскими креслами и 40-дюймовым телевизором.

Сиденья, оснащенные подставкой для ног, разделены подлокотником, на котором установлена сенсорная панель. Она предназначена для управления мультимедийными функциями машины. Дополнительно Rhino GX Executive можно укомплектовать панорамной крышей и системой спутникового телевидения. Задний ряд кресел отделен от переднего перегородкой – пассажиры могут общаться с водителем через интерком.

Для внедорожника доступны две силовые установки: 6,7-литровый турбодизель V8 и бензиновый двигатель V10 объемом 6,8 литра. Оба агрегата сочетаются с пятидиапазонным «автоматом».

В оснащение Rhino GX Executive входят 20-дюймовые колесные диски с 38-дюймовой внедорожной резиной, задняя гидравлическая подвеска и модернизированные стабилизаторы поперечной устойчивости.

В прошлом году компания Earthroamer представила жилой автофургон, построенный на базе полноприводного грузовика Ford F-750. Машину оснастили жилым модулем с полноценной кухней, ванной комнатой, душевой, а также стиральной машиной, сушилкой и полом с подогревом.