В России могут увеличить утильсбор для физлиц на машины мощнее 160 сил

Вопрос расширения утильсбора обсуждался в рамках стратегической сессии. «Мы будем распространять на них [машины мощностью 160 сил и выше, возимые для физлиц] тоже утилизационный сбор», — сказал Алиханов. Окончательное решение власти собираются принять в ближайшее время, добавил он.

Это даст дополнительные доходные источники, которые «будут направлены, в том числе, на меры поддержки спроса». По подсчетам министерства, новый сбор будет приносить бюджету по 40–60 миллиардов рублей ежегодно.