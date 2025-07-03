В России могут увеличить утильсбор для физлиц на машины мощнее 160 сил

В России могут увеличить утильсбор для физлиц на машины мощнее 160 силЭто позволит привлекать в бюджет по 40–60 миллиардов рублей в год
Вопрос расширения утильсбора обсуждался в рамках стратегической сессии. «Мы будем распространять на них [машины мощностью 160 сил и выше, возимые для физлиц] тоже утилизационный сбор», — сказал Алиханов. Окончательное решение власти собираются принять в ближайшее время, добавил он.
Это даст дополнительные доходные источники, которые «будут направлены, в том числе, на меры поддержки спроса». По подсчетам министерства, новый сбор будет приносить бюджету по 40–60 миллиардов рублей ежегодно.
Утильсбор — разовый платеж, взимаемый за каждый ввезенный или выпущенный автомобиль. Сейчас, напомним, физические лица при ввозе иномарок для личных нужд платят «утиль» по льготной ставке. Это 3,4 тысячи рублей за новую машину возрастом до трех лет и 5,2 тысячи за автомобиль старше трех лет. Льготы не действуют на автомобили с большими моторами, объем которых превышает три литра.
В прошлом году утильсбор принес бюджету РФ рекордную сумму — более триллиона рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2023-м. Почти 670 миллиардов было получено за счет импорта, а еще 417 миллиардов заплатили за произведенные в стране автомобили.