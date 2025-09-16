Раскрыт новый максимальный размер утильсбора

Опубликовано 16 сентября 2025, 15:581 мин.
Раскрыт новый максимальный размер утильсбораС ноября размер платежа будет привязан к мощности
Названа новая максимальная ставка утильсбора. Минпромторг России собирается снова скорректировать механизм расчета утилизационного сбора. С 1 ноября в расчет пойдет мощность двигателя: льготные ставки оставят только для машин с моторами, выдающими менее 160 лошадиных сил. Согласно новому проекту, максимальный платеж с 2030 года может превысить 10 миллионов рублей, пишут «Известия».
© Виталий Аньков / РИА Новости
Легковые автомобили старше трех лет, оборудованные двигателем объемом более 3,5 литра и мощностью свыше 500 лошадиных сил, будут облагаться сбором в размере 10,081 миллиона рублей с 2030 года.
С 1 ноября 2025 года льготные ставки утильсбора (3,4–5,2 тысячи рублей) на машины, ввозимые для личного пользования, будут действовать только в отношении машин «слабее» 160 сил.
По данным «Автостата», в общем объеме импорта мощнее почти 70 процентов новых автомобилей и 44 процента подержанных.
То есть импорт серьезно подорожает. В числе популярных моделей, стоимость которых резко вырастет, — Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3 и X5, Hyundai Palisade, Toyota Highlander, Kia Sorento и Carnival, Hyundai Santa Fe и другие.