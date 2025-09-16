Раскрыт новый максимальный размер утильсбора

Легковые автомобили старше трех лет, оборудованные двигателем объемом более 3,5 литра и мощностью свыше 500 лошадиных сил, будут облагаться сбором в размере 10,081 миллиона рублей с 2030 года.

С 1 ноября 2025 года льготные ставки утильсбора (3,4–5,2 тысячи рублей) на машины, ввозимые для личного пользования, будут действовать только в отношении машин «слабее» 160 сил.