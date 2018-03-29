Видео: водитель грузовика развернулся на краю обрыва

В Сети появилось видео, на котором водитель грузовика разворачивает автоцистерну в опасной близости от края обрыва. Ролик снят на горной дороге к югу от китайского города Чунцин.

Маневр совершается в несколько заходов. При этом колеса задней оси практически свешиваются над пропастью. Зачем водителю понадобилось развернуться не сообщается.

Видео с YouTube-канала Newsflare.

В апреле прошлого года один из пользователей Facebook снял на видео, как грузовик тащил застрявшую в прицепе легковушку с водителем. Когда машину остановили, владелец грузовика сказал, что ничего не заметил.