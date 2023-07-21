В Узбекистане построят новый автомобильный завод

В Узбекистане уже налажено производство китайских автомобилей: в Джизаке собирают модели Chery, в Сырдарье имеется сборочная площадка Exeed, а в обозримом будущем начнется и выпуск Haval. Кроме того, BYD договорился с одним из местных автопроизводителей о создании совместного предприятия по выпуску гибридов и электромобилей.

Что касается последнего, то площадку под названием BYD Uzbekistan Factory возведут совместно с партнером UzAuto, соглашение с которым было достигнуто в феврале 2022 года. Завод строят на базе Jizzakh Auto в Джизакской области, а производить там будут автомобили на «новой энергии» (New Energy Vehicles, NEV) — это как электрокары, так и машины с гибридными силовыми установками. «Отверточное» производство планируется запустить уже осенью нынешнего года.