В «Автодоме» назвали 5 причин возгорания и взрыва автомобильных аккумуляторов

Перезаряд возникает из-за неисправности генератора, что приводит к повышению напряжения. Электролит начинает кипеть, происходит внутреннее замыкание, что может вызвать оплавление и возгорание. При затруднённом газоотделении даже при исправном генераторе в АКБ выделяются водород и кислород. Если газы не выходят в атмосферу, аккумулятор может деформироваться или лопнуть.

Специалисты также отметили другие факторы риска: механические повреждения, короткое замыкание, неправильное «прикуривание» и низкий уровень электролита. В последнем случае происходит осыпание пластин, что ведёт к короткому замыканию.

В компании рекомендуют регулярно проверять электрооборудование автомобиля, подключать дополнительные потребители только через реле на специализированных СТО, контролировать ток зарядки и утечки, очищать клеммы и следить за плотностью контактов силовых проводов. Необходимо избегать оголения проводов, оплавления и плохого контакта.

Также в «Автодоме» напомнили о важности контроля уровня и плотности электролита, своевременной зарядке и замене АКБ при необходимости. Аккумулятор должен быть надёжно закреплён, чтобы исключить механические повреждения во время движения.