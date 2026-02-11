В автомобилях BMW обнаружили серьезную неисправность

Проблема, как выяснили инженеры, кроется в электронике: при запуске двигателя возможно короткое замыкание, которое в отдельных случаях способно привести к возгоранию.

Под сервисную акцию подпадают BMW 2 серии Coupe, различные модификации 3-й, 4-й и 5-й серий, 6-я серия Gran Turismo, 7-я серия Limousine, а также кроссоверы X4, X5, X6 и родстер Z4.

Профильное издание kfz-Betrieb называет конкретную цифру отозванных машин — 575 тысяч экземпляров, однако в BMW официально ее пока не подтвердили.

