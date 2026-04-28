В Белоруссии появился кроссовер стоимостью 2,1 млн рублей

В ходе рестайлинга модель получила новое оформление передней и задней частей кузова. Салон принципиально остался прежним, но производитель изменил форму кресел, а также добавил беспроводную зарядку.

Объявлено, что белорусская версия отличается от глобальной русккоязычной прошивкой медиасистемы и оцинкованным кузовом — защитное покрытие имеют капот, крылья, двери, пороги и стойки.

Стоимость новинки 80 тыс. белорусских рублей, то есть 2,1 млн российских. При этом покупателям доступен фирменный кредит сроком до 10 лет со ставкой 1,9% на время грейс-периода и стартовым взносом от 10%.

Напомним, что Forthing — это торговая марка одного из подразделений китайского концерна Dongfeng, которое работает с 2001 года. На китайском языке марка называется 风行 (Fengxing).

