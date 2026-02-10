Новости
В чем выгода: россияне начали скупать гибридные автомобили

Продажи подключаемых гибридов в РФ выросли на 66%. В январе 2026 года в России было зарегистрировано 3820 легковых подключаемых гибридов (PHEV/EREV), что на 66% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
Продажи подключаемых гибридов в январе резко выросли
© Telegram-канал "Сергей Целиков - Автостат"
Арина Лысенко
Даже на фоне общего спада авторынка на 16% в 2025 году продажи подключаемых гибридов выросли на 9%, достигнув 44,8 тыс. единиц.

В январе произошла заметная перестановка в топ-5 брендов. Лидером стал китайский Voyah российской сборки с 871 проданной машиной и ростом на 90%. Следом идёт Geely, чей успех связан с выгодными поставками модели EX5 EM-i через Беларусь и кроссовера Galaxy Starship 7 по альтернативным каналам.

Бывший лидер Lixiang, подорожавший после официального выхода на рынок, потерял треть продаж (-33%) и опустился на третье место, что может говорить о приоритете цены для покупателей перед официальной гарантией. В первую пятёрку также вошли российский «Эволют» и китайский Lynk & Co, в то время как Exeed с суббрендом Exlantix (183 шт.) выбыл из неё.

