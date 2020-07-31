14:57

Nissan придумал новое название для старой Versa

Компания распространила тизер седана с шильдиком V-Drive

© Nissan
Лиза Будрина
Бразильский офис Nissan распространил изображение новинки V-Drive, производство которой уже запущено. Оказалось, что под новым именем скрывается бюджетный седан Versa предыдущего поколения. В компании приняли решение продавать как новую модель (она сохранит название Versa), так и её дореформенный вариант, который во избежание путаницы переименовали в V-Drive.

Ожидается, что бюджетный V-Drive будет доступен всего в нескольких комплектациях. В зависимости от уровня исполнения седан получит 15- либо 16-дюймовые диски, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, мультимедийную систему и камеру заднего вида. На выбор предложат два мотора объёмом 1,0 и 1,6 литра, которые выдают 77 и 111 лошадиных сил соответственно. Трансмиссия пятиступенчатая «механика» либо вариатор X-Tronic. Продажи новинки начнутся в августе, а цены будут чуть ниже, чем на Versa.

Nissan готовит для Бразилии и другие новинки. Например, в феврале 2020 года в продажу должен поступит обновлённый Kicks, а позже представят новую Sentra.

Vesra представлена и на других рынках. Например, она продаётся на Ближнем Востоке, но под именем Sunny, а в Юго-Восточной Азии известна как Almera (не путать с одноимённой моделью, которая была доступна в России). На российском рынке Nissan не представлен седанами. Самая бюджетная модель бренда в стране это кроссовер Qashqai, который стоит от 1,25 миллиона рублей.