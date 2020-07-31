Nissan придумал новое название для старой Versa

Vesra представлена и на других рынках. Например, она продаётся на Ближнем Востоке, но под именем Sunny, а в Юго-Восточной Азии известна как Almera (не путать с одноимённой моделью, которая была доступна в России). На российском рынке Nissan не представлен седанами. Самая бюджетная модель бренда в стране – это кроссовер Qashqai, который стоит от 1,25 миллиона рублей.