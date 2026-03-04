В Госдуме предложили увеличить лимиты выплат по ОСАГО при ДТП

«Законопроект предусматривает увеличение страховых лимитов по вреду жизни и здоровью — с 500 тысяч до 800 тысяч рублей, по имуществу — с 400 тысяч до 700 тысяч рублей, а также введение механизма ежегодной индексации страховых сумм с учетом индекса потребительских цен (базовой инфляции)», — говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Соавтор законопроекта Георгий Камнев (КПРФ) пояснил, что нынешние лимиты выплат по ОСАГО не соответствуют реальным расходам. Они не покрывают затрат на ремонт и лечение из-за подорожания запчастей и услуг. Парламентарий напомнил, что страховые суммы не индексировались с 2014 года, тогда как цена полиса растет ежегодно.

По словам политика, пострадавший в ДТП вынужден доплачивать за ремонт и лечение из своего кармана. Камнев подчеркнул: дорожает всё, кроме страховых гарантий. К тому же действующая методика расчета расходов на ремонт не всегда объективно отражает реальный ущерб.

