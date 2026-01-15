В Hyundai передумали выкупать российские заводы

Один из крупнейших автозаводов России, «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус», до марта 2022 года собирал Kia Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Его проектная мощность составляет 230 тысяч автомобилей.

В конце 2023 года южнокорейский производитель решился избавиться от сборочной площадки. В итоге, компанию «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» приобрела российская «Арт-Финанс» (ныне — «Автозавод АГР»).

Сумма контракта составила символические 140 тыс. вон (около 10 тыс. рублей), однако стороны прописали возможность обратного выкупа 31 января 2026 года. Но корейцы отказались воспользоваться опционом.