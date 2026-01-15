В Hyundai передумали выкупать российские заводы

В Hyundai передумали выкупать российские заводыКорейский автогигант отказался от опции выкупа ранее проданных активов.
Один из крупнейших автозаводов России, «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус», до марта 2022 года собирал Kia Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Его проектная мощность составляет 230 тысяч автомобилей.
В конце 2023 года южнокорейский производитель решился избавиться от сборочной площадки. В итоге, компанию «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» приобрела российская «Арт-Финанс» (ныне — «Автозавод АГР»).
Сумма контракта составила символические 140 тыс. вон (около 10 тыс. рублей), однако стороны прописали возможность обратного выкупа 31 января 2026 года. Но корейцы отказались воспользоваться опционом.
Годом ранее инсайдеры прочили заводу удивительное будущее: якобы новый владелец может дособрать корейские «бюджетники», чтобы выпустить их на рынок под китайской маркой — GAC или BAIC.
Источники уверяли, что предприятие располагает 70 тысячами сборочных машинокомплектов. Впрочем, чтобы использовать их, придется докупать комплектующие через дружественные страны.
Но произошло иное: «Солярисы», «Креты» и «Рио» начали делать под новой маркой Solaris. А сейчас, по информации экспертов, компания «АГР» сейчас активно ищет «партнёров из восточной страны».