В Иране прекратили производство 34-летнего хэтчбека Mazda

SAIPA Pride сходил с конвейера иранского концерна на протяжении последних 27 лет. Автомобили марки были самыми популярными и дешевыми моделями на иранском рынке. В последние годы стоимость машины составляла около пяти тысяч долларов (примерно 365 000 рублей по текущему курсу). С 1993 года автопроизводитель выпустил более шести миллионов моделей — в среднем по 230 000 автомобилей в год.
Последнюю модель, которой стал седан с индексом 131, иранский концерн собрал в конце июля 2020 года. Несколькими месяцами ранее автопроизводитель прекратил производство лифтбека и рестайлинговой версии седана. Теперь под маркой SAIPA будут выпускать грузовой пикап с индексом 151, а также более современные Tiba, Tiba 2, Saina и Quick, которые иранцы разработали собственными силами.
SAIPA Pride являлась официальной копией корейской Kia Pride, которая дебютировала в марте 1987 года. Эту же модель на европейском и австралийском рынках продавали под именем Mazda 121. Однако в Японии автомобиль выпускали под брендом Ford. Популярную малолитражку под различными марками в 90-е и «нулевые» годы собирали в Китае, Пакистане и Тайване.
Иранский SAIPA Pride оборудовали 1,3-литровым бензиновым мотором от Mazda мощностью 69 лошадиных сил. В паре с агрегатом работала механическая коробка передач.
В конце мая сообщалось, что компания Fiat прекратит выпуск модели 500L. Нынешнее поколение компактнвэна станет последним, после чего он прекратит существование. Отказ от выпуска 500L компания объяснила тем, что он не выдержал конкуренции с Fiat 500X, а его продажи на европейском рынке рухнули в полтора раза.