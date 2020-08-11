В Иране прекратили производство 34-летнего хэтчбека Mazda

SAIPA Pride сходил с конвейера иранского концерна на протяжении последних 27 лет. Автомобили марки были самыми популярными и дешевыми моделями на иранском рынке. В последние годы стоимость машины составляла около пяти тысяч долларов (примерно 365 000 рублей по текущему курсу). С 1993 года автопроизводитель выпустил более шести миллионов моделей — в среднем по 230 000 автомобилей в год.

Последнюю модель, которой стал седан с индексом 131, иранский концерн собрал в конце июля 2020 года. Несколькими месяцами ранее автопроизводитель прекратил производство лифтбека и рестайлинговой версии седана. Теперь под маркой SAIPA будут выпускать грузовой пикап с индексом 151, а также более современные Tiba, Tiba 2, Saina и Quick, которые иранцы разработали собственными силами.