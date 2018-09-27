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13:29

В Канаде построили броневик для апокалипсиса

Фирма Roshel Defence Solutions сделала броневик на базе тяжелого пикапа Ford

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Канадская фирма Roshel Defence Solutions представила бронированный внедорожник Senator Armoured Rescue Vehicle, что означает «Бронированный спасательный автомобиль».

Пассажирский отсек выполнен цельносварным и вмещает 10-12 седоков. Бронекапсула установлена на серийное коммерческое шасси — судя по панели приборов, это пикап Ford SuperDuty. В первую очередь машина предназначена для сил специального назначения и полицейского спецназа.

Под капотом — восьмицилиндровый дизель 6.7 мощностью 330 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатым «автоматом».

Бронирование выполнено в соответствии со стандартом B7: машина должна выдерживать обстрел из винтовки патронами 7,62 × 51 мм НАТО с термоупрочненным сердечником. По обещаниям специалистов Roshel Defence Solutions, у броневика есть некоторая защита от взрыва — он должен выдерживать подрыв двух ручных гранат DM51 немецкого образца либо противопехотных мин похожей мощности.

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В стандартной комплектации броневик оборудован сиденьями, смягчающими воздействие взрывной волны. Правда, они установлены лишь сзади — водитель и передний пассажир сидят на обычных креслах от фордовского пикапа.

В список заказного оснащения входят поворотная камера кругового обзора, турель на крыше, система подкачки шин, система пожаротушения, камеры ночного видения и фильтро-вентиляционная установка.

Широкой публике и специалистам машину представят 8-10 октября на специализированной выставке AUSA в Вашингтоне.

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