Опубликовано 29 января 2026, 17:031 мин.
В Казахстане продают снегоболотоход на базе «Буханки»
В Казахстане продают гусеничный УАЗ «Буханка» с пробегом 300 км. Машина ЗВМ-2411 «Узола» производства завода вездеходов стоит в три раза дороже обычного УАЗ. Соответствующее объявление размещено на сайте Kolesa.kz.
© Kolesa.kz
Гусеничный вездеход 2015 года выпуска имеет пробег всего 300 километров, за него просят 9 млн тенге (около 1,36 млн рублей), что почти в три раза выше средней цены на обычные «Буханки» на местном рынке.
Машина под названием ЗВМ-2411 «Узола» не самодельная, а произведена на «Заволжском заводе вездеходных машин». Вместо колёс она оснащена звенчатыми гусеницами, что позволяет ей передвигаться по глубокому снегу и болотам. установлен 2,9-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ-409 мощностью 142 л.с., механическая коробка передач и полный привод.
Ранее редчайший внедорожник Lamborghini LM002 выставили на продажув Казахстане.
Источник:Kolesa.kz
Автор:Арина Лысенко
Тег: