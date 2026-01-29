В Казахстане продают снегоболотоход на базе «Буханки»

Гусеничный вездеход 2015 года выпуска имеет пробег всего 300 километров, за него просят 9 млн тенге (около 1,36 млн рублей), что почти в три раза выше средней цены на обычные «Буханки» на местном рынке.

Машина под названием ЗВМ-2411 «Узола» не самодельная, а произведена на «Заволжском заводе вездеходных машин». Вместо колёс она оснащена звенчатыми гусеницами, что позволяет ей передвигаться по глубокому снегу и болотам. установлен 2,9-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ-409 мощностью 142 л.с., механическая коробка передач и полный привод.

