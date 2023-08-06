В Китае назвали самые ликвидные автомобили на вторичном рынке

В Китае назвали самые ликвидные автомобили на вторичном рынкеВ лидерах Porsche, Lexus и Toyota, но в рейтинге есть и местные марки
Китайские дилеры назвали самые ликвидные автомобили с пробегом. Ассоциация автомобильных дилеров Поднебесной (CADA) перечислила самые востребованные модели на вторичке по итогам первого полугодия. Список составлен из автомобилей, которые меньше всего теряют в цене в течение трёх лет после покупки. Статистика приведена по брендам, сегментам и классам. Наиболее ликвидны полноразмерные кроссоверы, наименее ликвидны — компактные седаны.
Самым ликвидным китайским брендом стал GAC Trumpchi: через три года подержанные автомобили этой марки сохраняют 63,9 процента стоимости. Позади остались Subaru, Mazda, Audi, Volkswagen, а также все корейские и американские марки, официально продаваемые в Поднебесной. На втором месте Wuling (62,9%), далее следуют Changan (62,2%), Lynk & Co (59,7%) и Li Auto (59,7%). К примеру, автомобили Kia за три года сохраняют в Китае 62,2% цены.
В сегменте компактных седанов и хэтчбеков среди «китайцев» в лидерах оказался Jetta VA3 (65,0%), а ещё в десятку попал Geely Preface (64,7%). Среди субкомпактных кроссоверов лучшим стал Chery Tiggo 3x (64,9%), среди компактных кроссоверов абсолютным победителем стал Tank 300 (80,4%), а в среднеразмерном сегменте кроссоверов среди «китайцев» не было равных GAC GS8 (68,1%). В топ10 ликвидных полноразмерных SUV удалось попасть Haval H9 (68,1%), однако лидером стал Mercedes-Benz G-Class: за три года он дорожает на 8,6%!
Самым ликвидным минивэном китайских брендов стал GAC Trumpchi M8 (70,5%), но до японских минивэнов ему далеко, ведь за три года подержанные Lexus LM и Toyota Alphard даже дорожают! А среди годовалых электромобилей лучшими стал Roewe Clever (82,8%), Porsche Taycan (82,5%), BYD Dolphin (81,8%) и Zeekr 001 (81,5%).