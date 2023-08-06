В Китае назвали самые ликвидные автомобили на вторичном рынке

В сегменте компактных седанов и хэтчбеков среди «китайцев» в лидерах оказался Jetta VA3 (65,0%), а ещё в десятку попал Geely Preface (64,7%). Среди субкомпактных кроссоверов лучшим стал Chery Tiggo 3x (64,9%), среди компактных кроссоверов абсолютным победителем стал Tank 300 (80,4%), а в среднеразмерном сегменте кроссоверов среди «китайцев» не было равных GAC GS8 (68,1%). В топ10 ликвидных полноразмерных SUV удалось попасть Haval H9 (68,1%), однако лидером стал Mercedes-Benz G-Class: за три года он дорожает на 8,6%!