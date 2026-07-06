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Опубликовано 06 июля 2026, 16:26
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В Китае подметальная машина Howo "всосала" мусор с дороги на скорости 80 км/ч

Коммунальная машина в Китае подмела улицу на скорости 80 км/ч
Обычные дворники и коммунальные машины редко привлекают внимание публики. Но китайская уборочная техника умудрилась побить и этот стереотип. В соцсетях завирусилось видео, на котором запечатлена подметальная машина Howo, лихо «прочесывающая» шоссе на приличной скорости. Об этом сообщило издание The Times of India.
Коммунальная машина на улице в Китае
Коммунальная машина на улице в Китае
© Скриншот видео Youtube
Полина Болондь
Полина Болондь

На видео заметно, как машина, движущаяся со скоростью 80 км/ч, собирает пыль, мусор и мелкий дорожный сор за считанные секунды. Судя по реакции пользователей, у китайской «метлы» появилось немало поклонников по всему миру. Ролик собрал свыше нескольких миллионов просмотров и тысячи восторженных комментариев: зрители отмечают не только внешний вид машины, достойный научной фантастики, но и ее поразительную эффективность.

Как отмечает издание, автором видео оказался представитель Министерства иностранных дел Китая, который по совместительству занимает пост заместителя гендиректора департамента по связям с общественностью и публичной дипломатии.

Источник:Motor
Автор:Полина Болондь
Тег:
#Грузовики
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