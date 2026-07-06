В Китае подметальная машина Howo "всосала" мусор с дороги на скорости 80 км/ч

На видео заметно, как машина, движущаяся со скоростью 80 км/ч, собирает пыль, мусор и мелкий дорожный сор за считанные секунды. Судя по реакции пользователей, у китайской «метлы» появилось немало поклонников по всему миру. Ролик собрал свыше нескольких миллионов просмотров и тысячи восторженных комментариев: зрители отмечают не только внешний вид машины, достойный научной фантастики, но и ее поразительную эффективность.