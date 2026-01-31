В Китае возник ажиотажный спрос на капотные грузовики

Ранее на Международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби представили спецверсии Arocs и Zetros от подразделения Special Trucks. Это трёхосные грузовики с колёсной формулой 6х6 и двускатными задними осями.

Основная задача — перевозка полуприцепов с тяжёлой бронетехникой или эвакуация автомобилей с помощью лебёдки. У новинок Mercedes-Benz баллистической защиты нет.