Опубликовано 04 августа 2026, 17:001 мин.
В Крыму возобновили свободную продажу всех видов топлива на АЗС
В Севастополе снова начали свободно продавать бензин и дизель на АЗС. На автозаправочных станциях сетей «АТАН» и «ТЭС» в Севастополе возобновилась свободная реализация всех видов горючего. Согласно информации «Коммерсанта», водители снова могут приобретать бензин АИ-95 и АИ-92, дизельное топливо, а также премиальные сорта.
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Цена на бензин марки АИ-92 на этих АЗС будет снижена и зафиксирована на уровне не выше 100 рублей за литр. Чтобы избежать искусственного ажиотажа и дефицита, сохраняется лимит на отпуск топлива — не более 20 литров на один автомобиль.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что введенные ограничения носят временный характер и необходимы для поддержания запасов на всех заправках города до полной стабилизации рынка и восстановления регулярных поставок.
На стабилизацию ситуации, по оценкам властей, требовалось около месяца, отмечает издание.
Источник:Коммерсантъ
Автор:Алексей Морозов
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