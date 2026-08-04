В Крыму возобновили свободную продажу всех видов топлива на АЗС

Цена на бензин марки АИ-92 на этих АЗС будет снижена и зафиксирована на уровне не выше 100 рублей за литр. Чтобы избежать искусственного ажиотажа и дефицита, сохраняется лимит на отпуск топлива — не более 20 литров на один автомобиль.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что введенные ограничения носят временный характер и необходимы для поддержания запасов на всех заправках города до полной стабилизации рынка и восстановления регулярных поставок.

На стабилизацию ситуации, по оценкам властей, требовалось около месяца, отмечает издание.