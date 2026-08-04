Новости
Опубликовано 04 августа 2026, 17:00
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В Крыму возобновили свободную продажу всех видов топлива на АЗС

В Севастополе снова начали свободно продавать бензин и дизель на АЗС. На автозаправочных станциях сетей «АТАН» и «ТЭС» в Севастополе возобновилась свободная реализация всех видов горючего. Согласно информации «Коммерсанта», водители снова могут приобретать бензин АИ-95 и АИ-92, дизельное топливо, а также премиальные сорта.
АЗС
АЗС
© Motor
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Цена на бензин марки АИ-92 на этих АЗС будет снижена и зафиксирована на уровне не выше 100 рублей за литр. Чтобы избежать искусственного ажиотажа и дефицита, сохраняется лимит на отпуск топлива — не более 20 литров на один автомобиль.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что введенные ограничения носят временный характер и необходимы для поддержания запасов на всех заправках города до полной стабилизации рынка и восстановления регулярных поставок.

На стабилизацию ситуации, по оценкам властей, требовалось около месяца, отмечает издание.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#Автопром
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