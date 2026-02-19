В Москве из-за метели выросла цена поездки на такси

«Стоимость поездки на такси в Москве утром 19 февраля выросла на некоторых маршрутах из области в центр и к транспортных узлам до 2-3 раз из-за снегопада», – говорится в публикации.

Ранее в «Яндекс такси» предупредили, что утром 19 февраля длительность поездок на такси по Москве и области может увеличиться на 30% из-за сложных погодных условий. В сервисе пояснили, что с 07:00 до 09:30 по московскому времени растёт число желающих уехать на такси, из-за чего может возникать нехватка свободных машин. В такие моменты временно действует повышенный коэффициент.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила ТАСС, что снегопад 19 февраля может побить сразу два рекорда — по высоте снежного покрова для 20 февраля и с начала зимы. В связи с сильным снегопадом в Москве и области объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее выяснилось, в каком случае гаишник не имеет право досматривать автомобиль.