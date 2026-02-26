В Москве начали продавать лифтбек MG7, который ляжет в основу новой модели «Москвич»

Длина MG7 составляет 4880 мм против 4820 мм у Toyota Camry и 4960 мм у BMW 5-Series. При этом расстояние между осями у китайского лифтбека составляет 2780 мм.

На российском рынке модель доступна с 1,5-литровым турбомотором мощностью 188 сил, агрегатированным с семиступенчатой преселективной трансмиссией.

В салоне — пара экранов диагональю 10,25 и 12,3 дюйма. Управление климатической установкой сенсорное, а на центральном тоннеле имеются пара подстаканников.

В Китае также предлагается топовая модификация с двухлитровым двигателем, выдающим 261 л.с., и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Такой MG7 способен набрать первую сотню за 6,5 с.

