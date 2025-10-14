Опубликовано 14 октября 2025, 10:481 мин.
В Москве пройдёт абсолютно новая выставка — Московское АвтошоуДаты проведения мероприятия — с 14 по 16 ноября 2025 года, а местом выбран КВЦ «Патриот ЭКСПО».
В Подмосковье состоится выставка Московское Автошоу. Новое мероприятие должно напомнить российской публике, какими могут (и должны быть) классические мотор-шоу. К участию приглашены производители, импортёры и другие игроки российского авторынка. Организаторы уверены, что Московское Автошоу станет ключевой локацией, где будут проходить премьеры главных новинок.
© Московское Автошоу
Параллельно пройдут сразу несколько крупных (и успевших полюбиться публике) мероприятий: «Поехали», «Мотозима», «Вездеходер», «РЕактивный отдых», «Этноскоп», «Лодки Экспо», «Ножевая культура» и «Рыболовер».
Вообще, посетителей ждёт насыщенная программа — например, они увидят уникальную коллекцию ретроавтомобилей, янгтаймеры, проекты тюнинга и кастомную технику. Кроме того, запланированы тест-драйвы.
Помимо перечисленного, Московское Автошоу станет бизнес-площадкой, где профессионалы автомобильной отрасли смогут провести деловые встречи. И этим мероприятие тоже отличается от других выставок.