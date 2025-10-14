В Москве пройдёт абсолютно новая выставка — Московское Автошоу

Даты проведения мероприятия — с 14 по 16 ноября 2025 года, а местом выбран КВЦ «Патриот ЭКСПО».

В Подмосковье состоится выставка Московское Автошоу. Новое мероприятие должно напомнить российской публике, какими могут (и должны быть) классические мотор-шоу. К участию приглашены производители, импортёры и другие игроки российского авторынка. Организаторы уверены, что Московское Автошоу станет ключевой локацией, где будут проходить премьеры главных новинок.