В начале октября в Москве пройдёт гранд-финал автогонок на выносливость

Организаторы обещают яркое зрелище и гарантируют несколько часов экстрима
В Подмосковье пройдёт финальный заезд кольцевых автогонок на выносливость. В субботу, 4 октября, на автодроме «Moscow Raceway» состоится гранд-финал главных кольцевых автогонок на выносливость REC. Гран-При Москвы. Событие станет кульминацией всего сезона, состоящего из пяти этапов, которые проводились на самых известных трассах России.
В начале октября в Москве пройдёт гранд-финал автогонок на выносливость
© Пресс-служба гоночной серии REC
Иван Прокудин
Иван Прокудин

Гонка на выносливость — серьёзное испытание не только для спортсменов, но и для их автомобилей. Финальный заезд продлится 4 часа, и в нём примут участие самые известные российские автогонщики.

Однако организаторы подготовили не только спортивную программу. Мероприятие задумано как настоящий большой праздник для зрителей всех возрастов. Гости мероприятия получат доступ в технический парк участников, смогут заглянуть в закрытую зону команд, прокатиться на быстрых автомобилях в качестве пассажира или отправиться в полет на вертолете.

Для детей будет организован специальный автослалом. Особенно интересной возможностью станет прогулка по пит-лейн и стартовой прямой непосредственно перед началом соревнований, где можно будет вблизи рассмотреть мощные гоночные машины.

Начало праздника запланировано на 12:00. Всем пришедшим гарантированы яркие впечатления от зрелищной борьбы на трассе!

Пресс-служба гоночной серии REC
Иван Прокудин
