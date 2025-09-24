В начале октября в Москве пройдёт гранд-финал автогонок на выносливость

В начале октября в Москве пройдёт гранд-финал автогонок на выносливостьОрганизаторы обещают яркое зрелище и гарантируют несколько часов экстрима
Гонка на выносливость — серьёзное испытание не только для спортсменов, но и для их автомобилей. Финальный заезд продлится 4 часа, и в нём примут участие самые известные российские автогонщики.
Однако организаторы подготовили не только спортивную программу. Мероприятие задумано как настоящий большой праздник для зрителей всех возрастов. Гости мероприятия получат доступ в технический парк участников, смогут заглянуть в закрытую зону команд, прокатиться на быстрых автомобилях в качестве пассажира или отправиться в полет на вертолете.
Для детей будет организован специальный автослалом. Особенно интересной возможностью станет прогулка по пит-лейн и стартовой прямой непосредственно перед началом соревнований, где можно будет вблизи рассмотреть мощные гоночные машины.
Начало праздника запланировано на 12:00. Всем пришедшим гарантированы яркие впечатления от зрелищной борьбы на трассе!