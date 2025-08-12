В Петербурге пройдёт финал A5 Motors Motoring

Опубликовано 12 августа 2025, 15:371 мин.
В Петербурге пройдёт финал A5 Motors MotoringЗарядится мотоадреналином сможет любой желающий, пришедший на этот грандиозный семейный праздник
«Игора Драйв» в Санкт-Петербурге приглашает на финал A5 Motors Motoring. Российский мотогоночный сезон завершится с большим размахом в Северной столице. Финал главной национальной серии шоссейно-кольцевых гонок, A5 Motors Motoring, пройдёт 17 августа на питерском автодроме «Игора Драйв». Это будет Гран-при Санкт-Петербурга.
© Пресс-служба Чемпионата Motoring
Чемпионат проходит на лучших трассы страны, где каждая гонка со скоростями под 300 километров в час становится яркой схваткой мототехники.
На празднике скорости детей и взрослых ждут пять захватывающих гонок, жаркие баталии на асфальте, автограф-сессии с топовыми пилотами и огромное количество активностей в паддоке: дрифт, гоночное такси, экскурсии в командные боксы, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с мотогонками ещё ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.
Старт мероприятия назначен на воскресенье, 17 августа, в 10:00. Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход свободный.