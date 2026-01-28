В петербургском дворе нашли парковку забытых советских авто

Минимузей занимает ценные парковочные места

В Петербурге обнаружена стоянка забытых советских ретроавтомобилей. Telegram-канал «RetroBus: непосредственный впрыск» опубликовал несколько снимков, на которых видны припаркованные во дворе на Лиговском проспекте машины времён СССР: «Победу», «Волгу» и несколько «Москвичей». Вся техника покрыта толстым слоем снега и выглядит забытой владельцем.