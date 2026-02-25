Новости
Опубликовано 25 февраля 2026, 11:04
1 мин.

В продаже появились 2 из 15 выпущенных гибридов «Волги» и «Тойоты»

Это ГАЗ-3111, оборудованные моторами 3RZ-FE
На продажу выставлены заводские «Волги» ГАЗ-3111 с двигателем Toyota. С 2000 по 2004 годы Горьковский автозавод сделал лишь 424 экземпляра новой «Волги», получившей индекс 3111. Малая часть машин была оборудована двигателями Toyota 3RZ-FE (по некоторым данным, таких автомобилей собрали только 15 штук). Тем удивительнее, что сейчас на продажу одновременно оказались выставлены сразу два таких седана.
Волга ГАЗ-3111
Волга ГАЗ-3111
© ГАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

За экземпляр белого цвета владелец «Волги» из Ставропольского края планирует выручить 1,5 млн рублей. Заявленный пробег автомобиля 2001 года выпуска составляет 160 000 км.

В свою очередь, в Москве продают вариант зелёного оттенка и 2002 года, пробежавший 89 000. Его стоимость, как выяснил журнал Motor, — вполне сопоставимые 1,6 млн рублей.

Кстати, оригинальный внешний вид ГАЗ-3111 приносит сегодняшним владельцам немало хлопот: некоторые кузовные детали приходится искать по пять лет.

Внутри этот автомобиль не менее противоречив, чем снаружи: с одной стороны здесь есть и подогрев форсунок омывателя, и бортовой компьютер. С другой, сзади стоит рессорная подвеска.

Читайте на тему:

Однако стать массовым этому седану было не суждено — его тираж едва перевалил за четыре сотни экземпляров. Но проект получился заметный. Вспомним его историю.