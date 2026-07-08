В рамках «Гараж Фест Игора Драйв 2026» пройдёт 8-часовая гонка

Впервые с 2022 года зрители увидят в рамках «Гараж Фест Игора Драйв 2026» российские спортпрототипы BR03, созданные BR Engineering. Масса такой машины всего 950 кг, а мощность двигателя V6 3.7 составляет около 480 л. с.

В «1000 км Игора Драйв» планирует принять участие один BR03, управлять которым сможет по-настоящему звездный экипаж: Виталий Петров, первый россиянин в «Формуле-1», обладатель подиума Гран-при Австралии и двух подиумов в Ле-Мане; Сергей Сироткин, экс-пилот «Формулы-1» и победитель гонок в «Формуле GP2»; Александр Смоляр, победитель гонок в «Формуле-3» и фиджитал-гонок в рамках автоспортивной программы «Игр будущего».

Одной из главных интриг гонки станет противостояние российского автомобиля и его французского конкурента Ligier JS P325 — это новейшая версия прототипа класса LMP3, которая дебютировала на мировых гоночных трассах в 2025 году. Машина оснащена мотором Toyota V6 3.5 с двумя турбинами. Масса французского автомобиля — 950 кг, а мощность достигает 477 сил.

Машину поведет в бой экипаж команды Team Garis, в который войдут пилоты-любители с большим международным опытом выступлений Константин Захаревский и Станислав Сидорук, а также Константин Терещенко, чемпион испанской «Формулы-4» и серебряный призер престижной серии GT World Series Europe.