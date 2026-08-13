В РФ начали продавать семиместный внедорожник Toyota Fortuner с турбодизелем за 4,5 млн рублей
Базовая цена в ОАЭ — от 129 тыс. дирхам (около 2,8 млн рублей). В России самый доступный вариант найден в Благовещенске — 4,46 млн рублей за комплектацию Leader V. В оснащение входят тканевый салон, кондиционер с потолочными воздуховодами, медиасистема с сенсорным дисплеем, мультируль, третий ряд сидений, круиз-контроль, датчики давления в шинах и 18-дюймовые диски.
Во Владивостоке, Рязани и Ярославле цена — 4,5 млн рублей, в Омске и Новосибирске — 4,65 млн, в Воронеже — 4,75 млн, в Иркутске, Казани, Кемерове и Москве — 4,8 млн. В Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Тюмени — 4,95 млн, в Краснодаре и Самаре — около 5 млн рублей.
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Все автомобили в комплектации Leader V оснащены 2,4-литровым дизелем 2GD-FTV мощностью 150 л.с., шестиступенчатым автоматом и системой полного привода Part-Time.
В наличии также единичные экземпляры: в Москве — с 150-сильным дизелем за 5,1−5,5 млн рублей, в Ингушетии — с 2,7-литровым 166-сильным атмосферником 2TR-FE за 5,95 млн.
Ранее Toyota Fortuner признавался самым надёжным SUV в Индии и Юго-Восточной Азии по версии J.D. Power, занимая первое место два года подряд (53 проблемы на 100 машин).